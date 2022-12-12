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Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины

Станислав ПогориловПонедельник, 12 декабря 2022, 07:55
Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины
Юрий Бойко, фото: Википедия

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении вице-премьера времен Виктора Януковича и председателя запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания Героя Украины.

Источник: пресс-служба ОП

Детали: Зеленский пояснил, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награжденного государственной награды Украины.

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В частности, по закону "О государственных наградах Украины" лишение государственных наград может быть осуществлено президентом только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда. Также можно лишить наград в соответствии с законом "О санкциях".

Зеленский сказал, что материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия решения по Бойко, в Офис президента не поступали.

"В то же время я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю.Бойко и проинформировать о результатах", - подчеркнул президент.

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Темы: Бойкопетиция
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