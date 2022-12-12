У Німеччині вимагають облаштування бомбосховищ на тлі війни в Україні

У Німеччині дедалі більше політиків вимагають від влади створення нових бункерів через загрози з боку Росії.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

На своїй останній конференції міністри внутрішніх справ федеральних земель вимагали серед іншого, щоб міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер швидко "розробила сучасну концепцію укриття, включаючи заходи щодо зміцнення будівельних конструкцій". Простою мовою: нові бункерні системи.

"Поточна інвентаризація має бути завершена вчасно: до весни 2023 року. Необхідно також перевірити, наскільки підземні автомобільні та залізничні системи, які можуть вмістити людей", - заявив міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томас Штробль.

У 2007 році тодішній федеральний уряд припинив утримувати близько 2000 бункерів через те, що це було занадто дорого. Нині існує близько 600 укриттів. За підрахунками, в них знайдеться місце лише для 500 000 осіб. Це кожен 166-й громадянин Німеччини.

Міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Герберт Ройль додав, що "федеральний уряд в рамках своїх завдань з цивільної оборони вивчає, чи можуть укриття і сьогодні забезпечити ефективний захист від військових загроз".

При цьому він піддав критиці тривалість процедури: "У разі виникнення сумнівів, результат буде доступний нам занадто пізно. Тому підвищення обізнаності та інформування населення про те, як поводитися у випадку загрози, є наразі більш важливим, ніж концепція укриття".