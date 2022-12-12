В Германии требуют обустройства бомбоубежищ на фоне войны в Украине

В Германии все больше политиков требуют от властей создания новых бункеров из-за угроз со стороны России.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

На своей последней конференции министры внутренних дел федеральных земель требовали среди прочего, чтобы министр внутренних дел Нэнси Фезер быстро "разработала современную концепцию укрытия, включая меры по укреплению строительных конструкций". Простым языком: новые бункерные системы.

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"Текущая инвентаризация должна быть завершена вовремя: до весны 2023 года. Необходимо также проверить, насколько подземные автомобильные и железнодорожные системы могут вместить людей", - заявил министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль.

В 2007 году тогдашнее федеральное правительство прекратило содержать около 2000 бункеров из-за того, что это было слишком дорого. Сейчас существует около 600 укрытий. По подсчетам, в них найдется место лишь для 500 000 человек. Это каждый 166-й гражданин Германии.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Ройль добавил, что "федеральное правительство в рамках своих задач по гражданской обороне изучает, могут ли укрытия и сегодня обеспечить эффективную защиту от военных угроз".

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При этом он подверг критике длительность процедуры: "В случае возникновения сомнений, результат будет доступен нам слишком поздно. Поэтому повышение осведомленности и информирование населения о том, как вести себя в случае угрозы, является сейчас более важным, чем концепция укрытия".