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Британська розвідка: пріоритетом командування РФ залишається захоплення Донеччини

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 09:15
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У британській розвідці припускають, що головним пріоритетом російського командування залишається захоплення усієї Донецької області і є сподівання окупувати територію чотирьох південних областей - на що, втім, у Кремля навряд чи вистачить ресурсів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 12 грудня. 

У ньому нагадують, що 8 грудня речник Кремля Дмітрій Пєсков знову озвучив цілі "спецоперації" - він назвав головною метою РФ "захист жителів Донбасу" й говорив про необхідність "звільнення" південно-східних областей. Ці коментарі дозволяють припускати, що "план-мінімум" Кремля у війні поки залишається незмінним.  

"Росія, скоріш за все, ще ставить за мету взяти під контроль усю Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину. Військове командування, напевно, обрало пріоритетом глибше просування у Донецькій області. Проте поки не схоже, що Росії вдасться досягти цих цілей - дуже малоймовірно, що російське командування зараз спроможне створити ефективні ударні сили, спроможні захопити такі території", - зазначають в огляді.

У британській розвідці вважають, що у найближчі кілька місяців РФ навряд вдасться досягти якогось просування, яке мало б значення на оперативному рівні. 

У попередньому огляді розповідали, що Кремль. скоріш за все, надто оптимістично планує доходи й витрати російського бюджету у 2023 році і для фінансування воєнної машини доведеться "різати" інші статті видатків.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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