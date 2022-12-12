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Британская разведка: приоритетом командования РФ остается захват Донецкой области

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 08:15
Британская разведка: приоритетом командования РФ остается захват Донецкой области
скриншот

В британской разведке предполагают, что главным приоритетом российского командования остается захват всей Донецкой области и есть надежда оккупировать территорию четырех южных областей - на что, впрочем, у Кремля вряд ли хватит ресурсов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 12 декабря. 

В нем напоминают, что 8 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков снова озвучил цели "спецоперации" - он назвал главной целью РФ "защиту жителей Донбасса" и говорил о необходимости "освобождения" юго-восточных областей. Эти комментарии позволяют предполагать, что "план-минимум" Кремля в войне пока остается неизменным.  

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"Россия, скорее всего, еще ставит цель взять под контроль всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Военное командование, наверное, выбрало приоритетом более глубокое продвижение в Донецкой области. Однако пока не похоже, что России удастся достичь этих целей - очень маловероятно, что российское командование сейчас способно создать эффективные ударные силы, способные захватить такие территории", - отмечают в обзоре.

В британской разведке считают, что в ближайшие несколько месяцев РФ вряд ли удастся достичь какого-то продвижения, которое имело бы значение на оперативном уровне. 

В предыдущем обзоре рассказывали, что Кремль, скорее всего, слишком оптимистично планирует доходы и расходы российского бюджета в 2023 году и для финансирования военной машины придется "резать" другие статьи расходов.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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