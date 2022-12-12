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Кулеба: незрозуміло, чому Німеччина передає оборонні системи, але не танки

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 08:56
Кулеба: незрозуміло, чому Німеччина передає оборонні системи, але не танки
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

В Україні не розуміють, чому німецький уряд вагається, коли мова йде про бойові танки, але водночас поставляє в Україну артилерію.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю ARD, пише "Європейська правда".

"Чесно кажучи, ми не розуміємо цю лінію аргументації", - сказав Кулеба, додавши, що, якщо його країна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться - а це не в інтересах ні України, ні її західних партнерів.

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Міністр зазначив, що Німеччина пообіцяла Україні подальші постачання зброї - але це не стосується бойового танка Leopard 2, про який неодноразово просив уряд у Києві.

"Такого рішення ще не прийнято, зобов'язань немає. Але ми над цим працюємо", - сказав Кулеба.

За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як сучасна система протиповітряної оборони "IRIS-Т" та зенітні установки "Gepard".

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Раніше повідомлялося, що Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном та іншими партнерами щодо постачання танків Україні, але рішення щодо передачі своїх танків Leopard 2 поки що не прийняла.

Нагадаємо, Кулеба заявляв, що українська сторона веде переговори з Німеччиною, а також США щодо розміщення в Україні систем Patriot.

Теми: Кулеба ДмитроНімеччинавійнаУкраїна
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