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Кулеба: непонятно, почему Германия передает оборонные системы, но не танки

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 09:56
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

В Украине не понимают, почему немецкое правительство колеблется, когда речь идет о боевых танках, но в то же время поставляет в Украину артиллерию.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью ARD, пишет "Европейская правда".

"Честно говоря, мы не понимаем эту линию аргументации", - сказал Кулеба, добавив, что, если его страна будет недостаточно вооружена, война затянется - а это не в интересах ни Украины, ни ее западных партнеров.

Министр отметил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки оружия - но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просил правительство в Киеве.

"Такого решения еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем", - сказал Кулеба.

По его словам, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонных систем, таких как современная система противовоздушной обороны "IRIS-Т" и зенитные установки "Gepard".

Ранее сообщалось, что Германия продолжает переговоры с Вашингтоном и другими партнерами по поставкам танков Украине, но решение о передаче своих танков Leopard 2 пока не приняла.

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Напомним, Кулеба заявлял, что украинская сторона ведет переговоры с Германией, а также США относительно размещения в Украине систем Patriot.

Темы: Кулеба ДмитрийГерманиявойнаУкраина
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