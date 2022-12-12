Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: непонятно, почему Германия передает оборонные системы, но не танки

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 08:56
Кулеба: непонятно, почему Германия передает оборонные системы, но не танки
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

В Украине не понимают, почему немецкое правительство колеблется, когда речь идет о боевых танках, но в то же время поставляет в Украину артиллерию.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью ARD, пишет "Европейская правда".

"Честно говоря, мы не понимаем эту линию аргументации", - сказал Кулеба, добавив, что, если его страна будет недостаточно вооружена, война затянется - а это не в интересах ни Украины, ни ее западных партнеров.

Реклама:

Министр отметил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки оружия - но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просил правительство в Киеве.

"Такого решения еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем", - сказал Кулеба.

По его словам, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонных систем, таких как современная система противовоздушной обороны "IRIS-Т" и зенитные установки "Gepard".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что Германия продолжает переговоры с Вашингтоном и другими партнерами по поставкам танков Украине, но решение о передаче своих танков Leopard 2 пока не приняла.

Напомним, Кулеба заявлял, что украинская сторона ведет переговоры с Германией, а также США относительно размещения в Украине систем Patriot.

Темы: Кулеба ДмитрийГерманиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: