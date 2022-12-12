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СБУ затримала колаборанта, який збував награбоване окупантами майно

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 грудня 2022, 10:28
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала поплічника російських загарбників, який продавав в окупованій Снігурівці Миколаївської області награбоване ними майно.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них – автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів".

 

Деталі: Більшу частину одержаних прибутків затриманий передавав загарбникам. За це він безперешкодно пересувався містом.

 

Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався "залягти на дно", але був затриманий співробітниками СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів. Наразі затриманому повідомлено про підозру.

Теми: СБУвійнаМиколаївська область
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