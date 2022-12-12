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СБУ задержала коллаборанта, который сбывал награбленное оккупантами имущество

Станислав ПогориловПонедельник, 12 декабря 2022, 09:28
СБУ задержала коллаборанта, который сбывал награбленное оккупантами имущество
Фото: СБУ

Служба безопасности задержала пособника российских захватчиков, который продавал в оккупированной Снигиревке Николаевской области награбленное ими имущество.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В частности, на своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов. Среди них - автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей".

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Детали: Большую часть полученных доходов задержанный передавал захватчикам. За это он беспрепятственно передвигался по городу.

 

После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно", но был задержан сотрудниками СБУ.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров. Сейчас задержанному сообщено о подозрении.

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Темы: СБУвойнаНиколаевская область
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