Окупанти поцілили по центру населеного пункту Гірник на Донеччині: 2 загиблих, 10 поранених

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вранці окупанти вдарили по центру населеного пункту Гірник, в результаті чого 8 людей були поранені, пізніше стало відомо про 2 загиблих, кількість поранених зросла до 10 людей.

Джерело: Кириленко у Telegram, пресслужба ОГП

Пряма мова Кириленка: "8 людей поранено — наслідок ранкового удару по Гірнику. Усі поранені доставлені до лікарні, обсяги завданої шкоди встановлюємо".

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Деталі: Кириленко додав, що загарбники застосували РСЗВ "Ураган".

В Офісі генпрокурора згодом повідомили, що в результаті обстрілу загинули 2 громадян, ще 10 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі евакуйовані до лікарні міста Селидове. Також було пошкоджено п'ятиповерхові будинки, відділення банку.

Також голова Донецької ОВА закликав мешканців евакуюватись і не наражати себе на небезпеку.

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Що було раніше: За даними Донецької ОВА, за минулу добу окупанти в регіоні вбили 1 цивільного і ще 3 поранили.