Оккупанты попали по центру населенного пункта Горняк на Донетчине: 2 погибших, 10 раненых

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что утром оккупанты ударили по центру населенного пункта Горняк, в результате чего 8 человек были ранены, позже стало известно о 2 погибших, количество раненых возросло до 10 человек.

Источник: Кириленко в Telegram, пресс-служба ОГП

Прямая речь Кириленко: "8 человек ранены - следствие утреннего удара по Горняку. Все раненые доставлены в больницу, объемы нанесенного ущерба устанавливаем".

Детали: Кириленко добавил, что захватчики применили РСЗО "Ураган".

В Офисе генпрокурора впоследствии сообщили, что в результате обстрела погибли 2 граждан, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу города Селидово. Также были повреждены пятиэтажные дома, отделение банка.

Также председатель Донецкой ОВА призвал жителей эвакуироваться и не подвергать себя опасности.

Что предшествовало: По данным Донецкой ОГА, за минувшие сутки оккупанты в регионе убили 1 гражданского и еще 3 ранили.