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Оккупанты попали по центру населенного пункта Горняк на Донетчине: 2 погибших, 10 раненых

Станислав ПогориловПонедельник, 12 декабря 2022, 12:11
Оккупанты попали по центру населенного пункта Горняк на Донетчине: 2 погибших, 10 раненых
Фото: Кириленко в Telegram

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что утром оккупанты ударили по центру населенного пункта Горняк, в результате чего 8 человек были ранены, позже стало известно о 2 погибших, количество раненых возросло до 10 человек.

Источник: Кириленко в Telegram, пресс-служба ОГП

Прямая речь Кириленко: "8 человек ранены - следствие утреннего удара по Горняку. Все раненые доставлены в больницу, объемы нанесенного ущерба устанавливаем".

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Детали: Кириленко добавил, что захватчики применили РСЗО "Ураган".

В Офисе генпрокурора впоследствии сообщили, что в результате обстрела погибли 2 граждан, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу города Селидово. Также были повреждены пятиэтажные дома, отделение банка.

 

Также председатель Донецкой ОВА призвал жителей эвакуироваться и не подвергать себя опасности.

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Что предшествовало: По данным Донецкой ОГА, за минувшие сутки оккупанты в регионе убили 1 гражданского и еще 3 ранили.

Темы: Донецкая областьвойнаУкраинаРосcия
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