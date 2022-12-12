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Глава МЗС Литви повідомив про труднощі з погодженням рішень ЄС на підтримку України

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 10:16

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що погодження низки рішень ЄС щодо України та війни "буксує" через розбіжності позицій, та висловив сподівання, що їх вдасться подолати. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн блоку 12 грудня, на якій ключовими темами будуть Україна та війна.

"На жаль, з багатьма питаннями, які ми маємо обговорити, схоже, що ми трохи "загрузли в грязюці". Сподіваюся, ми ще не вмерзли у неї, але що стосується і санкцій, і макрофінансової допомоги для України, і постачання зброї - дуже сподіваюся, що ми не чекаємо, поки в Україні станеться ще якесь жахіття, щоби знов зрушити з місця, що ми все ж зможемо обговорювати, знаходити рішення і одностайно погоджувати найважливіше, що потрібно для підтримки України", - сказав Ландсбергіс.

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Він додав, що позиція Литви залишається незмінною - "більше санкцій, більше допомоги, більше військової допомоги, зокрема, важкого озброєння".

Нагадаємо, наприкінці тижня Рада ЄС, попри угорське вето, досягла згоди щодо законодавчого пакета, який дозволить Євросоюзу надати Україні фінансову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро протягом 2023 року. 

Країни-члени мають розглянути та погодити запропонований Єврокомісією дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану нею війну. Неофіційно відомо, що Угорщина виступила проти.

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Теми: МЗСЛитва
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