Глава МИД Литвы сообщил о трудностях с согласованием решений ЕС в поддержку Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что согласование ряда решений ЕС по Украине и войне "буксует" из-за разногласий позиций, и выразил надежду, что их удастся преодолеть.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран блока 12 декабря, на которой ключевыми темами будут Украина и война.

"К сожалению, по многим вопросам, которые мы должны обсудить, похоже, мы немного "увязли в грязи". Надеюсь, мы еще не вмерзли в нее, но что касается и санкций, и макрофинансовой помощи для Украины, и поставки оружия - очень надеюсь, что мы не ждем, пока в Украине произойдет еще какой-то кошмар, чтобы снова сдвинуться с места, что мы все же сможем обсуждать, находить решения и единодушно согласовывать самое важное, что нужно для поддержки Украины", - сказал Ландсбергис.

Реклама:

Он добавил, что позиция Литвы остается неизменной - "больше санкций, больше помощи, больше военной помощи, в частности, тяжелого вооружения".

Напомним, в конце недели Совет ЕС, несмотря на венгерское вето, достиг согласия относительно законодательного пакета, который позволит Евросоюзу предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в течение 2023 года.

Страны-члены должны рассмотреть и согласовать предложенный Еврокомиссией девятый пакет санкций против России за развязанную ею войну. Неофициально известно, что Венгрия выступила против.