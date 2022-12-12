"Не існує сили, здатної здолати волю до перемоги": Сухопутні війська отримують привітання

Політичне і військове керівництво країни вітають військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом.

Джерело: привітання глави держави, головнокомандувача ЗСУ, командувача Повітряних сил

Деталі: Президент України Володимир Зеленський подякував особовому складу Сухопутних військ за самовіддане виконання службового обов’язку, відвагу, героїзм та визначний внесок у загальну справу оборони України.

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Головнокомандувач Валерій Залужний запевнив, що Україна вистояла і неодмінно переможе, в тому числі завдяки сухопутникам.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук нагадав, що Україні в її боротьбі допомагає весь світ.

Пряма мова Зеленського: "Загартовані важкими кровопролитними боями, військовослужбовці усіх складових цього потужного виду Збройних сил України - механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, частин і підрозділів протиповітряної оборони, армійської авіації, технічного і тилового забезпечення, спеціальних військ - відважно боронять рідну землю та продовжують злагоджено і впевнено нищити російських загарбників на всіх напрямках.

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Незламний бойовий дух і професіоналізм українських воїнів-сухопутників стали прикладом стійкості, військової доблесті та героїзму українських захисників і вкотре довели всьому світові, що не існує сили, здатної здолати їхню волю до перемоги".

Пряма мова Залужного: "Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри! Дякую за службу і вірність присязі.

Вічна Пам’ять полеглим воїнам! Наш обов’язок продовжувати боротьбу за себе і за них, підтримувати їхні родини".

Пряма мова Олещука: "Найщиріші відання від усіх захисників неба!..

У цій боротьбі нам допомагають рідна земля, рідне небо, волелюбність та сила українського духу! Нам допомагає весь світ!

Переконаний, разом ми зламаємо окупанта, ми уже це робимо на полі бою".