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"Не существует силы, способной одолеть волю к победе": Сухопутные войска принимают поздравления

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 11:34
иллюстративное фото ВСУ

Политическое и военное руководство страны поздравляют военнослужащих Сухопутных войск ВСУ с профессиональным праздником.

Источник: поздравление главы государства, главнокомандующего ВСУ, командующего Воздушных сил

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил личный состав Сухопутных войск за самоотверженное выполнение служебного долга, отвагу, героизм и выдающийся вклад в общее дело обороны Украины.

Главнокомандующий Валерий Залужный заверил, что Украина выстояла и непременно победит, в том числе благодаря сухопутчикам.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук напомнил, что Украине в ее борьбе помогает весь мир.

Прямая речь Зеленского: "Закаленные тяжелыми кровопролитными боями, военнослужащие всех составляющих этого мощного вида Вооруженных сил Украины - механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, частей и подразделений противовоздушной обороны, армейской авиации, технического и тылового обеспечения, специальных войск - отважно защищают родную землю и продолжают слаженно и уверенно уничтожать российских захватчиков на всех направлениях.

Несокрушимый боевой дух и профессионализм украинских воинов-сухопутчиков стали примером стойкости, воинской доблести и героизма украинских защитников и в очередной раз доказали всему миру, что не существует силы, способной преодолеть их волю к победе".

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Прямая речь Залужного: "Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и непременно победит. Благодаря вам, собратья и сестры! Спасибо за службу и верность присяге. 

Вечная Память павшим воинам! Наш долг продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи".

Прямая речь Олещука: "Искренние пожелания от всех защитников неба!

В этой борьбе нам помогают родная земля, родное небо, свободолюбие и сила украинского духа! Нам помогает весь мир!

Убежден, вместе мы сломаем оккупанта, мы уже это делаем на поле боя".

Темы: армиявойна
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