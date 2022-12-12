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"Бавовна" у Сватовому: окупанти палили в гуртожитку – Гайдай

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 11:52
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З DEPOSITPHOTOS

11 грудня була уражена база російських окупантів, яку вони облаштували у гуртожитку у місті Сватове Луганської області. 

Джерело: пресслужба Луганської обласної військової адміністрації з посиланням на заяву очільника ОВА Сергія Гайдая 

Пряма мова Гайдая: "За останній тиждень окупанти, нарешті, (почали - ред.) дослуховуватися до нашого президента і палити там, де треба. І от вчорашній випадок – цей гуртожиток. Протягом тижня вони палили там, де казарми, де боєкопмлекти – все це йде на користь нашим Силам оборони. Натомість в окупантів постійні проблеми". 

Деталі: Гайдай повідомив, що ситуація залишається достатньо складною. Однак Збройні сили України мають успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. Водночас російські окупанти постійно "підвозять нові сили", зокрема мобілізованих. На думку Гайдая, ЗСУ вже не побачать на полі бою професійних російських військових.

Пряма мова: "Це просто цивільні люди, яких переодягнули у військову форму. Вони взагалі не розуміють, що відбувається. 

Коли вони опиняються на полі бою, рефлекси там спрацьовують значно краще, ніж фахові знання. Вони просто тікають".

Передісторія: 11 грудня анонімні Telegram-канали повідомляли про приліт у гуртожиток у Сватовому, де базувалися "вагнерівці". Зокрема, на опіблікованому відео свідки стверджують, що "нема пів гуртожитка".

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Теми: Луганська областьвибухвійнаЗбройні сили
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