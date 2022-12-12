"Бавовна" в Сватово: оккупанты курили в общежитии – Гайдай

11 декабря была поражена база российских оккупантов, которую они обустроили в общежитии в городе Сватово Луганской области.

Источник: пресс-служба Луганской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы ОВА Сергея Гайдая

Прямая речь Гайдая: "За последнюю неделю оккупанты, наконец, (начали - ред.) прислушиваться к нашему президенту и курить там, где надо. И вот вчерашний случай – это общежитие. В течение недели они курили там, где казармы, где боекопмлекты – все это идет на пользу нашим Силам обороны. Зато у оккупантов постоянные проблемы".

Детали: Гайдай сообщил, что ситуация остается достаточно сложной. Однако Вооруженные силы Украины имеют успехи на направлении Сватово-Кременная. В то же время российские оккупанты постоянно "подвозят новые силы", в частности мобилизованных. По мнению Гайдая, ВСУ уже не увидят на поле боя профессиональных российских военных.

Прямая речь: "Это просто гражданские люди, которых переодели в военную форму. Они вообще не понимают, что происходит.

Когда они оказываются на поле боя, рефлексы там срабатывают значительно лучше, чем профессиональные знания. Они просто убегают".

Предыстория: 11 декабря анонимные Telegram-каналы сообщали о прилете в общежитие в Сватово, где базировались "вагнеровцы". В частности, на опубликованном видео свидетели утверждают, что "нет половины общежития".

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