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"Бавовна" в Сватово: оккупанты курили в общежитии – Гайдай

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 10:52
Бавовна в Сватово: оккупанты курили в общежитии – Гайдай
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С DEPOSITPHOTOS

11 декабря была поражена база российских оккупантов, которую они обустроили в общежитии в городе Сватово Луганской области. 

Источник: пресс-служба Луганской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы ОВА Сергея Гайдая 

Прямая речь Гайдая: "За последнюю неделю оккупанты, наконец, (начали - ред.) прислушиваться к нашему президенту и курить там, где надо. И вот вчерашний случай – это общежитие. В течение недели они курили там, где казармы, где боекопмлекты –  все это идет на пользу нашим Силам обороны. Зато у оккупантов постоянные проблемы". 

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Детали: Гайдай сообщил, что ситуация остается достаточно сложной. Однако Вооруженные силы Украины имеют успехи на направлении Сватово-Кременная. В то же время российские оккупанты постоянно "подвозят новые силы", в частности мобилизованных. По мнению Гайдая, ВСУ уже не увидят на поле боя профессиональных российских военных.

Прямая речь: "Это просто гражданские люди, которых переодели в военную форму. Они вообще не понимают, что происходит. 

Когда они оказываются на поле боя, рефлексы там срабатывают значительно лучше, чем профессиональные знания. Они просто убегают".

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Предыстория: 11 декабря анонимные Telegram-каналы сообщали  о прилете в общежитие в Сватово, где базировались "вагнеровцы". В частности, на опубликованном видео свидетели утверждают, что "нет половины общежития".

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Темы: Луганская областьвзрыввойнаВооруженные силы
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