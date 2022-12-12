Залякування українських дипломатів: закривавлений пакунок надіслали посольству у Греції

Посольство України у Греції отримало поштою закривавлений пакунок, ідентичний тим, що вже надсилали українським дипломатам в інших країнах.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

За його словами, посилка надійшла вранці 12 грудня, і це вже 28-ме таке відправлення для українських дипломатичних місій.

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"Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії. Очікуємо також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців", - зазначив Олег Ніколенко.

Загалом за останній час було вже 33 випадки погроз українським дипломатам у 17 країнах, з яких 1 замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, одна письмова погроза та 28 закривавлених пакунків.

"Як сказав Дмитро Кулеба, як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. Працюємо на перемогу", - додав речник.

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Нагадаємо, 30 листопада посольство України у Мадриді отримало підозрілий пакунок, у якому після відкриття спрацював вибуховий пристрій. Схожі посилки отримали ще низка адресатів в Іспанії, про що ЄвроПравда детально розповідала у статті "Пошта 155-го калібру".

Після того українські місії і в Іспанії, і в інших країнах почали отримувати закривавлені пакунки. Про останні підозрілі пакети повідомляли з Данії та Румунії.