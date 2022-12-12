Запугивание украинских дипломатов: окровавленный пакет прислали посольству в Греции

Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет, идентичный тем, что уже присылали украинским дипломатам в других странах.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

По его словам, посылка поступила утром 12 декабря, и это уже 28-е такое отправление для украинских дипломатических миссий.

"Адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей", - отметил Олег Николенко.

Всего за последнее время было уже 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах, из которых 1 покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов.

"Как сказал Дмитрий Кулеба, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу", - добавил спикер.

Напомним, 30 ноября посольство Украины в Мадриде получило подозрительный пакет, в котором после открытия сработало взрывное устройство. Похожие посылки получили еще ряд адресатов в Испании, о чем ЕвроПравда подробно рассказывала в статье "Почта 155-го калибра".

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После того украинские миссии и в Испании, и в других странах начали получать окровавленные пакеты. О последних подозрительных пакетах сообщали из Дании и Румынии.