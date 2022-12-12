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Словаччина планує передати Україні МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 12:36

Словаччина планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29, приготування для цього можуть початися найближчими тижнями.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказав міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер, пише "Європейська правда". 

"Ми ще не передали вам МіГ-29, але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами у НАТО про те, як це зробити", - зазначив він.

За його словами, про це йшлося, серед іншого, на останній зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

"Наш міністр оборони пояснив вашому президенту, як це можливо зробити. І, думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація і ми разом з американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю… Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу, думаю, це скоро відбудеться і літаки будуть в Україні", - розповів Растислав Качер. 

Він додав, що не хоче коментувати деталі обговорень щодо передачі винищувачів, щоб не нашкодити процесу. 

Нагадаємо, з 1 вересня польські винищувачі почали чергувати у повітряному просторі Словаччини згідно з домовленістю між Варшавою і Братиславою щодо захисту повітряного простору Словаччини. Вважається, що ця угода відкриває шлях для передачі словацьких МіГ29 Україні, а Словаччина отримає замість них західні винищувачі.

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Теми: Словаччинаавіа
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