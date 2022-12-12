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Словакия готова передать Украине МиГ-29, приготовления могут начать в ближайшее время

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 11:36

Словакия готова передать Украине свои истребители МиГ-29, приготовления для этого могут начаться в ближайшие недели.

Об этом в интервью "Інтерфакс-Україна" сказал министр иностранных дел Словакии Растислав Качер, пишет "Европейская правда". 

"Мы еще не передали вам МиГ-29, но готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами в НАТО о том, как это сделать", - отметил он.

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По его словам, об этом шла речь, среди прочего, на последней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наш министр обороны объяснил вашему президенту, как это возможно сделать. И, думаю, в ближайшие недели в Словакию прибудет украинская делегация и мы вместе с американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью... Я очень оптимистично настроен по этому поводу, думаю, это скоро произойдет и самолеты будут в Украине", - рассказал Растислав Качер. 

Он добавил, что не хочет комментировать детали обсуждений по передаче истребителей, чтобы не навредить процессу. 

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Напомним, с 1 сентября польские истребители начали дежурить в воздушном пространстве Словакии согласно договоренности между Варшавой и Братиславой по защите воздушного пространства Словакии. Считается, что это соглашение открывает путь для передачи словацких МиГ29 Украине, а Словакия получит вместо них западные истребители.

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Темы: Словакияавиа
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