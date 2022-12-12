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Партія "Шор" організувала протест під парламентом Молдови, де приймають бюджет

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 13:01

Популістська партія "Шор" вчергове зібрала протест у центрі Кишинева - у зв’язку з розглядом у парламенті проекту бюджету на 2023 рік, а сама фракція бойкотує засідання.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

12 грудня зібрані партією від сотні до кількасот учасників акції зібралися під будівлею парламенту з гаслами за дострокові вибори і призначення лідера партії прем’єр-міністром. 

У фракції "Шор" проігнорували засідання парламенту, обурившись тим, що на розгляд бюджету виділили вкрай мало часу і він "зажене народ в економічне рабство".

Як відомо, вже кілька місяців партія "Шор" регулярно організовує протести в Кишиневі з вимогами відставки президентки, розпуску парламенту та організації дострокових парламентських виборів. 

Правоохоронці провели серію обшуків в офісах партії та вилучили гроші, що могли призначатися для "зарплати" учасникам акцій протесту; в одному випадку лідер партії Ілан Шор прямо визнав це.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що протести відбуваються за прямого фінансування Росії та називає їх  помстою за солідарність Молдови з ЄС та Україною. Уряд звернувся до Конституційного суду щодо визнання партії "Шор" незаконною. 

ВІДЕО ДНЯ

Лідер партії Ілан Шор, який проживає за кордоном через кримінальні провадження проти нього у Молдові, перебуває під санкціями США та Британії. 

Читайте більше у статті:  Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

Теми: Молдова
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