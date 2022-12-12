Партия "Шор" организовала протест под парламентом Молдовы, где принимают бюджет

Популистская партия "Шор" в очередной раз собрала протест в центре Кишинева - в связи с рассмотрением в парламенте проекта бюджета на 2023 год, а сама фракция бойкотирует заседания.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

12 декабря собранные партией от сотни до нескольких сотен участников акции собрались под зданием парламента с лозунгами за досрочные выборы и назначение лидера партии премьер-министром.

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Во фракции "Шор" проигнорировали заседание парламента, возмутившись тем, что на рассмотрение бюджета выделили крайне мало времени и он "загонит народ в экономическое рабство".

Как известно, уже несколько месяцев партия "Шор" регулярно организовывает протесты в Кишиневе с требованиями отставки президента, роспуска парламента и организации досрочных парламентских выборов.

Правоохранители провели серию обысков в офисах партии и изъяли деньги, которые могли предназначаться для "зарплаты" участникам акций протеста; в одном случае лидер партии Илан Шор прямо признал это.

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что протесты проходят при прямом финансировании России и называет их местью за солидарность Молдовы с ЕС и Украиной. Правительство обратилось в Конституционный суд о признании партии "Шор" незаконной.

Лидер партии Илан Шор, который проживает за границей из-за уголовных производств против него в Молдове, находится под санкциями США и Великобритании.

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