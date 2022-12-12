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"М'ясо там": на Донеччині затримали тріо корегувальниць

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 13:04
Корегувальниця на Донеччині, фото з пресслужби СБУ

Служба безпеки України затримала трьох жінок, які корегували російські удари по електричних підстанціях, школах, пологових будинках та інших соцоб’єктах Донеччини, наймолодшій з них – 18 років.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Вінницької обласної прокуратури

Деталі: За інформацією слідства, підконтрольні Росії псевдооргани на Донеччині завербували двох 38-річних і одну 18-річну жительку Торецька на початку повномасштабного вторгнення. СБУ повідомляє, що поплічниці росіян збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька.

Крім того, вони передавали окупантам локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки. 

 

Для збору інформації агентки особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до Росії у разі успішного виконання завдань. 

Отримані дані вони передавали своєму "зв’язковому", який перебуває у тимчасово окупованій  Горлівці. Він зі свого боку передавав їх своєму куратору – заступниці керівника так званого "міністерства державної безпеки", утвореного бойовиками Донеччини. Координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом корегувальниці надсилали через анонімний канал інтернет-звʼязку.

СБУ викрила і затримала всіх трьох. Під час обшуків у жінок вилучено російські паспорти та техніку з доказами законспірованого листування. 

ВІДЕО ДНЯ

Трьом фігуранткам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна. Правоохоронці намагаються притягнути до відповідальності всіх колаборантів, причетних доворожої агентури.

 
 
 
 

Теми: СБУДонецька областьОфіс генпрокурорапрокуратура
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