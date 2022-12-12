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"Мясо там": в Донецкой области задержали трио корректировщиц

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 13:04
Корректировщица в Донецкой области, фото из пресс-службы СБУ

Служба безопасности Украины задержала трех женщин, которые корректировали российские удары по электрическим подстанциям, школам, роддомам и другим соцобъектам Донецкой области, самой молодой из них – 18 лет.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Винницкой областной прокуратуры

Детали: По информации следствия, подконтрольные России псевдоорганы в Донецкой области завербовали двух 38-летних и одну 18-летнюю жительницу Торецка в начале полномасштабного вторжения. СБУ сообщает, что пособницы россиян собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка.

Кроме того, они передавали оккупантам локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития. 

 

Для сбора информации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в Россию в случае успешного выполнения заданий. 

Полученные данные они передавали своему "связному", который находится во временно оккупированной Горловке. Он со своей стороны передавал их своему куратору – заместителю руководителя так называемого "министерства государственной безопасности", созданного боевиками Донетчины.

Координаты украинских объектов с материалами фото-, видеофиксации и подробным описанием корректировщицы присылали через анонимный канал интернет-связи.

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СБУ разоблачила и задержала всех троих. Во время обысков у женщин изъяли российские паспорта и технику с доказательствами законспирированной переписки. 

Трем фигуранткам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения – содержание под стражей. Им грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители пытаются привлечь к ответственности всех коллаборантов, причастных к вражеской агентуре.

 
 
 
 

Темы: СБУДонецкая областьОфис генпрокурорапрокуратура
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