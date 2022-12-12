Українки вперше в історії виграли Кубок світу з боротьби
Збірна України на вихідних вперше в історії здобула Кубок світу з жіночої боротьби. Турнір проходив у американському Коралвіллі.
Джерело: Асоціація спортивної боротьби України
Деталі: Жіноча збірна України вперше в історії стала найсильнішою командою на Кубку світу з боротьби.
Змагання Кубка світу з жіночої боротьби відбувалися вперше з 2019 року.
"Синьо-жовті" потрапили до однієї групи зі збірними Монголії та Японії. Турнір українки розпочинали з протистояння з монгольською командою, яку перемогли з рахунком 7:3 за підсумками 10 сутичок.
Долю протистояння з японками, в якій кожна з команд здобула по п'ять перемог, вирішила очкова перевага українок.
У вирішальному протистоянні українські борчині здобули шість перемог у десяти сутичках з китаянками.
Україна стала четвертою країною, що вигравала Кубок світу з жіночої боротьби. Раніше це вдавалося тільки Японії (11 титулів), Китаю (6) та США (1).