Украинки впервые в истории выиграли Кубок мира по борьбе
Сборная Украины на выходных впервые в истории завоевала Кубок мира по женской борьбе. Турнир проходил в американском Коралвилле.
Источник: Ассоциация спортивной борьбы Украины
Детали: Женская сборная Украины впервые в истории стала сильнейшей командой на Кубке мира по борьбе.
Соревнования Кубка мира по женской борьбе проходили впервые с 2019 года.
"Сине-желтые" попали в одну группу со сборными Монголии и Японии. Турнир украинки начинали с противостояния с монгольской командой, которую победили со счетом 7:3 по итогам 10 схваток.
Судьбу противостояния с японками, в которой каждая из команд одержала по пять побед, решило очковое преимущество украинок.
В решающем противостоянии украинские борчихи одержали шесть побед в десяти схватках с китаянками.
Украина стала четвертой страной, выигрывавшей Кубок мира по женской борьбе. Ранее это удавалось только Японии (11 титулов), Китаю (6) и США (1).