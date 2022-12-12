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Украинки впервые в истории выиграли Кубок мира по борьбе

Роман ПетренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 13:16
украинка и китаянка, категория до 55 кг, фото United World Wrestling

Сборная Украины на выходных впервые в истории завоевала Кубок мира по женской борьбе. Турнир проходил в американском Коралвилле.

Источник: Ассоциация спортивной борьбы Украины

Детали: Женская сборная Украины впервые в истории стала сильнейшей командой на Кубке мира по борьбе.

Соревнования Кубка мира по женской борьбе проходили впервые с 2019 года.

"Сине-желтые" попали в одну группу со сборными Монголии и Японии. Турнир украинки начинали с противостояния с монгольской командой, которую победили со счетом 7:3 по итогам 10 схваток.

Судьбу противостояния с японками, в которой каждая из команд одержала по пять побед, решило очковое преимущество украинок.

В решающем противостоянии украинские борчихи одержали шесть побед в десяти схватках с китаянками.

ВИДЕО ДНЯ

Украина стала четвертой страной, выигрывавшей Кубок мира по женской борьбе. Ранее это удавалось только Японии (11 титулов), Китаю (6) и США (1).

Темы: спортукраинцы
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