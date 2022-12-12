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Росіянина оштрафували за переказ в інстаграмі сну із Зеленським

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 13:33
Росіянина оштрафували за переказ в інстаграмі сну із Зеленським
Іван Лосєв. фото із соцмереж

Суд російського міста Чита оштрафував на 30 000 рублів 26-річного Івана Лосєва за адміністративною статтею про "дискредитацію" армії РФ за переказ в Instagram сновидіння за участю президента України Володимира Зеленського.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Сибирь.Реалии"

Деталі: Після того, як 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію, власнику сауни в Читі Івану Лосєву наснився сон. Він переказав зміст сну у себе в інстаграмі, не знаючи, що за його сторінкою стежать співробітники ФСБ.

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"Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в якийсь підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі із Зеленським, усіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене й каже: "О, я твої сторіси в інсті бачив, Слава Україні!" Я йому відповідаю: "Героям Слава!" Зеленський радісно стукає мені по плечу і каже: "Так, його відпустіть, усіх інших розстріляти".

І ось ми з ним стоїмо, дивимося на все це, і я йому кажу: "А можна з вами селфі для інсти зробити?" Зеленський каже: "Можна", - ідеться у викладі в соцмережі.

Лосєв заявив журналістам, що підписаний на Зеленського в інстаграмі, щовечора дивиться його звернення до народу. "Я навіть українську мову став непогано розуміти завдяки йому", - додає він.

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У вересні молодший оперуповноважений ФСБ Данілов із невеликого містечка Забайкальськ, що за 400 км від Чити, підготував документ, у якому переказав низку публікацій Лосєва в інстаграмі.

Серед кількох публікацій Лосєва, запротокольованих співробітником ФСБ, виявився і переказ сну автора за участю Володимира Зеленського.

У жовтні матеріали стеження ФСБ перейшли до Чити, до співробітників забайкальського Центру з протидії екстремізму (Центр "Е"), які угледіли в сторіс ознаки "дискредитації" армії Росії (ст. 20.3.3 КпАП). 1 листопада матеріали справи дійшли до столу голови крайового УМВС.

Адміністративна справа Лосєва про "дискредитацію" надійшла до Центрального районного суду Чити 8 грудня, а наступного дня суддя Данило Шестаков визнав читинця винним.

Ще до суду, коли Лосєва викликали у відділ поліції, йому пригрозили кримінальною справою в разі повторної "дискредитації" армії і натякнули, що за суперечки із суддею розмір адміністративного штрафу може збільшитися.

Теми: РосіяпропагандавійнаФСБ
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