Россиянина оштрафовали за пересказ в инстаграме сна с Зеленским

Суд российского города Чита оштрафовал на 30 000 рублей 26-летнего Ивана Лосева по административной статье о "дискредитации" армии РФ за пересказ в Instagram сновидения с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии"

Детали: После того, как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, владельцу сауны в Чите Ивану Лосеву приснился сон. Он пересказал содержание сна у себя в инстаграме, не зная, что за его страницей следят сотрудники ФСБ.

"Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!" Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять".

И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно", - идет речь в изложении в соцсети.

Лосев заявил журналистам, что подписан на Зеленского в инстаграме, каждый вечер смотит его обращения к народу. "Я даже украинский язык стал неплохо понимать благодаря ему", - добавляет он.

В сентябре младший оперуполномоченный ФСБ Данилов из небольшого городка Забайкальск, что в 400 км от Читы, подготовил документ, в котором пересказал ряд публикаций Лосева в инстаграме.

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Среди нескольких публикаций Лосева, запротоколированных сотрудником ФСБ, оказался и пересказ сна автора с участием Владимира Зеленского.

В октябре материалы слежки ФСБ перешли в Читу, к сотрудникам забайкальского Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"), которые усмотрели в сторис признаки "дискредитации" армии России (ст. 20.3.3 КоАП). 1 ноября материалы дела дошли до стола главы краевого УМВД.

Административное дело Лосева о "дискредитации" поступило в Центральный районный суд Читы 8 декабря, а на следующий день судья Даниил Шестаков признал читинца виновным.

Еще до суда, когда Лосева вызывали в отдел полиции, ему пригрозили уголовным делом в случае повторной "дискредитации" армии и намекнули, что за споры с судьей размер административного штрафа может увеличиться.