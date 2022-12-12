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Зрадник з Криму воював проти України, потрапив у полон та отримав 13 років за дезертирство в 2014-му

Роман ПетренкоПонеділок, 12 грудня 2022, 14:13
Зрадник з Криму воював проти України, потрапив у полон та отримав 13 років за дезертирство в 2014-му
фото дбр

Колишнього військовослужбовця ЗСУ в Криму ув’язнили на 13 років за дезертирство та державну зраду.

Джерело: ОГП, ДБР

Деталі: У березні 2014 року під час окупації Криму колишній гранатометник військової частини зрадив присязі, відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини з півострова та вступив на службу до збройних сил Росії.

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Через вісім років, 25 лютого, він повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які зайшли на територію Херсонської області.

29 серпня під час бойових дій він потрапив у полон та пішов під суд за злочини 2014 року.

 

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Теми: Кримдержзрадаокупаціявійна
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