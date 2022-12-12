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Предатель из Крыма воевал против Украины, попал в плен и получил 13 лет за дезертирство в 2014-м

Роман ПетренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 15:13
фото гбр

Бывшего военнослужащего ВСУ в Крыму посадили на 13 лет за дезертирство и государственную измену.

Источник: ОГП, ГБР

Детали: В марте 2014 года во время оккупации Крыма бывший гранатометчик воинской части изменил присяге, отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова и поступил на службу в вооруженные силы России.

Через восемь лет, 25 февраля, он вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, которые зашли на территорию Херсонской области.

29 августа во время боевых действий он попал в плен и пошел под суд за преступления 2014 года.

 

Темы: Крымгосизменаоккупациявойна
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