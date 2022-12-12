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СБУ назвала 6 генералів РФ, які наказали "прорвати" держкордон України на Харківщині

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 14:23
СБУ назвала 6 генералів РФ, які наказали прорвати держкордон України на Харківщині
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Українські правоохоронці ідентифікували шість російських генералів, які віддавали накази захоплювати українські міста на Харківщині. 

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Нацполіції

Деталі: Слідчі встановили особи шістьох генералів Західного військового округу Збройних сил Росії, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на сході України, зокрема на Харківщині. 

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На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на "прорив" державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області. Крім того, високопосадовці  сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини області.

Співробітники СБУ, Нацполіції та прокуратури зібрали докази провини російських командувачів в особливо тяжких злочинах. Повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:

  • заступнику командуючого Західним військовим округом зс рф генерал-майору Трубієнку Т.М.;
  • командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;
  • начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;
  • командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;
  • командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору Авдєєву О.В.;
  • командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.
 

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Теми: СБУРосіявоєнні злочинипрокуратура
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