СБУ назвала 6 генералів РФ, які наказали "прорвати" держкордон України на Харківщині

Українські правоохоронці ідентифікували шість російських генералів, які віддавали накази захоплювати українські міста на Харківщині.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Нацполіції

Деталі: Слідчі встановили особи шістьох генералів Західного військового округу Збройних сил Росії, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на сході України, зокрема на Харківщині.

На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на "прорив" державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області. Крім того, високопосадовці сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини області.

Співробітники СБУ, Нацполіції та прокуратури зібрали докази провини російських командувачів в особливо тяжких злочинах. Повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України: