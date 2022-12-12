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СБУ назвала 6 генералов РФ, которые приказали "прорвать" госграницу Украины на Харьковщине

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 14:23
СБУ назвала 6 генералов РФ, которые приказали прорвать госграницу Украины на Харьковщине
иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

Украинские правоохранители идентифицировали шесть российских генералов, которые отдавали приказы захватывать украинские города на Харьковщине. 

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Нацполиции

Детали: Следователи установили личности шестерых генералов Западного военного округа Вооруженных сил России, которые принимали участие в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на востоке Украины, в частности на Харьковщине. 

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В начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на "прорыв" государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, чиновники способствовали созданию оккупационных администраций РФ во время временного захвата части области.

СБУ и Нацполиция собрали доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях. Сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины:

  • заместителю командующего Западным военным округом ВС рф генерал-майору Трубиенко Т.М.;
  • командующему 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС рф генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.;
  • начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС рф генерал-майору Пятаеву А.Ю.;
  • командующему 1-й танковой армии Западного военного округа генерал-майору Терещенко М.А.;
  • командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС рф генерал-майору Авдееву А.В.;
  • командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майору Слепцову В.В.
 

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Темы: СБУРосcиявоенные преступленияпрокуратура
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