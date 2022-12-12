СБУ назвала 6 генералов РФ, которые приказали "прорвать" госграницу Украины на Харьковщине

Украинские правоохранители идентифицировали шесть российских генералов, которые отдавали приказы захватывать украинские города на Харьковщине.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Нацполиции

Детали: Следователи установили личности шестерых генералов Западного военного округа Вооруженных сил России, которые принимали участие в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на востоке Украины, в частности на Харьковщине.

В начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на "прорыв" государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, чиновники способствовали созданию оккупационных администраций РФ во время временного захвата части области.

СБУ и Нацполиция собрали доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях. Сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины: