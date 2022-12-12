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Україна сама вирішить, коли настане час для переговорів - посол Німеччини

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 14:36

Україна самостійно ухвалюватиме рішення щодо проведення переговорів з Росією про закінчення війни.

Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Kyiv not Kiev", яке переклала "Європейська правда"

"Я думаю, що мій уряд був дуже чітким щодо цього - і канцлер, і міністр закордонних справ. Вони чітко сказали, що за цих обставин, коли Росія бомбардує цивільну інфраструктуру, зараз немає сенсу вести переговори, і лише Україна вирішить, коли настане час для переговорів", - сказала Фельдгузен.

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Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що будь-які мирні переговори щодо війни в Україні не повинні стати прикриттям для переозброєння Росії.

Подібну думку висловив і державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Штати, як і раніше, занепокоєні тим, що Росія може використовувати дипломатичні переговори про припинення війни в Україні як виверт для поліпшення своєї тактичної позиції на полі бою.

Водночас, як заявляли в українському МЗС, Росія не може диктувати свої умови для проведення переговорів з Україною про завершення війни.

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Теми: Німеччина
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