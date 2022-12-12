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Украина сама решит, когда придет время для переговоров - посол Германии

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 14:36

Украина самостоятельно будет принимать решение о проведении переговоров с Россией об окончании войны.

Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Kyiv not Kiev", которое перевела "Европейская правда"

"Я думаю, что мое правительство было очень четким в этом - и канцлер, и министр иностранных дел. Они четко сказали, что при этих обстоятельствах, когда Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, сейчас нет смысла вести переговоры, и только Украина решит, когда наступит время для переговоров", - сказала Фельдгузен.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что любые мирные переговоры по войне в Украине не должны стать прикрытием для перевооружения России.

Подобное мнение высказал и государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что Россия может использовать дипломатические переговоры о прекращении войны в Украине как уловку для улучшения своей тактической позиции на поле боя.

В то же время, как заявляли в украинском МИД, Россия не может диктовать свои условия для проведения переговоров с Украиной о завершении войны.

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Темы: Германия
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