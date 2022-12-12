Херсон під масованим обстрілом росіян: ОВА повідомляє про 2 загиблих і 5 постраждалих

Російські війська продовжують обстрілювати звільнений українськими Силами оборони Херсон, за попередніми даними загинули 2 мирних мешканців, 5 - постраждали.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Херсон під масованим обстрілом російських окупантів. Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули.

Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома".

Деталі: Голова ОВА закликає херсонців при звуках вибухів негайно прямувати в укриття.