Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсон под массированным обстрелом россиян: ОВА сообщает о 2 погибших и 5 пострадавших

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 14:40
Херсон под массированным обстрелом россиян: ОВА сообщает о 2 погибших и 5 пострадавших
иллюстративное фото: Інформативна Херсонщина / Facebook

Российские войска продолжают обстреливать освобожденный украинскими Силами обороны Херсон, по предварительным данным погибли 2 мирных жителей, 5 - пострадали.

Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов. Враг атаковал микрорайон ХБК. На эту минуту известно о 7 пострадавших, 2 из них - погибли.

Реклама:

Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших пока неизвестно".

Детали: Председатель ОВА призывает херсонцев при звуках взрывов немедленно направляться в укрытие.

Темы: Херсонвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсон
Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека
Российские военные нанесли удары по Херсону: есть погибший
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: