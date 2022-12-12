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Херсон под массированным обстрелом россиян: ОВА сообщает о 2 погибших и 5 пострадавших

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 15:40
иллюстративное фото: Інформативна Херсонщина / Facebook

Российские войска продолжают обстреливать освобожденный украинскими Силами обороны Херсон, по предварительным данным погибли 2 мирных жителей, 5 - пострадали.

Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов. Враг атаковал микрорайон ХБК. На эту минуту известно о 7 пострадавших, 2 из них - погибли.

Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших пока неизвестно".

Детали: Председатель ОВА призывает херсонцев при звуках взрывов немедленно направляться в укрытие.

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Темы: Херсонвойна
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