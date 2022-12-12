У Татарстані масштабна пожежа у промзоні: палають 10 тис. кв. м

У російському Татарстані спалахнула масштабна пожежа на складі синтетичного каучука, площа займання – близько 10 тисяч квадратів.

Джерело: Радіо Свобода та Медуза з посиланням на анонімні Telegram-канали та МНС Росії

Деталі: Пожежа сталася на території підприємства Нижньокамськнафтохім у місті Нижньокамськ. У МНС повідомили, що зайнявся кабельний лоток в цеху з виділення каучуків. Усіх співробітників евакуювали.

За інформацією ЗМІ, площа пожежі становить близько 10 тисяч квадратних метрів.