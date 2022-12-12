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У Татарстані масштабна пожежа у промзоні: палають 10 тис. кв. м

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 15:02
У Татарстані масштабна пожежа у промзоні: палають 10 тис. кв. м
Пожежа у промзоні Татарстану, фото Telegram-канал Звезда

У російському Татарстані спалахнула масштабна пожежа на складі синтетичного каучука, площа займання – близько 10 тисяч квадратів.

Джерело: Радіо Свобода та Медуза з посиланням на анонімні Telegram-канали та МНС Росії

Деталі: Пожежа сталася на території підприємства Нижньокамськнафтохім у місті Нижньокамськ. У МНС повідомили, що зайнявся кабельний лоток в цеху з виділення каучуків. Усіх співробітників евакуювали.

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За інформацією ЗМІ, площа пожежі становить близько 10 тисяч квадратних метрів.

 

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Теми: Росіяпожежапромисловість
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