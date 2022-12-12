Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Татарстане масштабный пожар в промзоне: полыхают 10 тыс. кв. м

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 16:02
Пожежа у промзоні Татарстану, фото Telegram-канал Зірка

В российском Татарстане вспыхнул масштабный пожар на складе синтетического каучука, площадь возгорания – около 10 тысяч квадратов.

Источник: Радио Свобода и Медуза со ссылкой на анонимные Telegram-каналы и МЧС России

Детали: Пожар произошел на территории предприятия Нижнекамскнефтехим в городе Нижнекамск. В МЧС сообщили, что загорелся кабельный лоток в цеху по выделению каучуков. Всех сотрудников эвакуировали.

По информации СМИ, площадь пожара составляет около 10 тысяч квадратных метров.

 

Темы: Росcияпожарпромышленность
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено от 13:48Рада ликвидировала скандальный ОАСК, но судди продолжат работать

Кинопереводчик "Гоблин" внесен в "черный список" Украины

Белорусы во время проверки армии планируют "взять под охрану" объект на границе с Украиной

Одиозный столичный наркодилер получил 5 лет тюрьмы

обновлено от 14:44По всей Украине объявляли воздушную тревогу

фотоЛукашенко нашел замену покойному Макею

Все новости...
Росcия
СБУ назвала 6 генералов РФ, которые приказали "прорвать" госграницу Украины на Харьковщине
Россиянина оштрафовали за пересказ в инстаграме сна с Зеленским
Суд в Вильнюсе разрешил снести Дом Москвы в центре города
Последние новости
17:57
обновлено от 13:48Рада ликвидировала скандальный ОАСК, но судди продолжат работать
17:55
Защитники имеют успехи в направлении Сватово-Кременная – Гайдай
17:46
Британские военные впервые подтвердили участие в "тайных операциях" в Украине
17:26
14 лет в тюрьме проведет агент РФ, который фотографировал военные объекты Краматорска
17:23
Рада приняла закон о нацменьшинствах, необходимый для движения в ЕС
17:23
Кинопереводчик "Гоблин" внесен в "черный список" Украины
17:04
Более 60% украинцев потратят часть новогоднего бюджета на помощь ВСУ – Deloitte
16:38
На конференции в Париже пообещали выделить 1 млрд евро на помощь Украине
16:36
фото"Слуги народа" сменили своих руководителей в трех комитетах Рады
16:25
Доступные кредиты: бизнес привлек еще почти 900 миллионов финансирования
Все новости...