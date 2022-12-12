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В Татарстане масштабный пожар в промзоне: полыхают 10 тыс. кв. м

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 15:02
В Татарстане масштабный пожар в промзоне: полыхают 10 тыс. кв. м
Пожежа у промзоні Татарстану, фото Telegram-канал Зірка

В российском Татарстане вспыхнул масштабный пожар на складе синтетического каучука, площадь возгорания – около 10 тысяч квадратов.

Источник: Радио Свобода и Медуза со ссылкой на анонимные Telegram-каналы и МЧС России

Детали: Пожар произошел на территории предприятия Нижнекамскнефтехим в городе Нижнекамск. В МЧС сообщили, что загорелся кабельный лоток в цеху по выделению каучуков. Всех сотрудников эвакуировали.

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По информации СМИ, площадь пожара составляет около 10 тысяч квадратных метров.

 

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Темы: Росcияпожарпромышленность
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