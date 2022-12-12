Рятувальники просять не рибалити на деокупованих територіях

Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Рекомендуємо утриматися від риболовлі на деокупованих територіях, де мінна загроза є найвищою

Якщо ваш населений пункт вже був перевірений піротехніками ДСНС, все рівно не втрачайте пильності!

Навіть після первинного обстеження смертельні пастки можуть ховатися на певних ділянках".

Деталі: Рятувальники закликають рибалок дотримуватись таких правил:

Вибирайте для риболовлі тільки перевірені та вже знайомі місця.

Прямуйте до узбережжя винятково асфальтними й бетонними дорогами.

Уникайте нових для себе шляхів і не виїжджайте на узбіччя дороги.

Ретельно обстежте територію, де збираєтесь рибалити. Уважно дивіться під ноги.

Не виходьте на лід – через нестійкі морози крижаний покрив може бути тонким і небезпечним.

Перевіряйте ділянки, де можуть бути міни, у мобільному застосунку "Розмінування України".