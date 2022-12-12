Рятувальники просять не рибалити на деокупованих територіях

Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Рекомендуємо утриматися від риболовлі на деокупованих територіях, де мінна загроза є найвищою

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Якщо ваш населений пункт вже був перевірений піротехніками ДСНС, все рівно не втрачайте пильності!

Навіть після первинного обстеження смертельні пастки можуть ховатися на певних ділянках".

Деталі: Рятувальники закликають рибалок дотримуватись таких правил:

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