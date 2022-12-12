Рятувальники просять не рибалити на деокупованих територіях
Понеділок, 12 грудня 2022, 15:08
Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Рекомендуємо утриматися від риболовлі на деокупованих територіях, де мінна загроза є найвищою
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Якщо ваш населений пункт вже був перевірений піротехніками ДСНС, все рівно не втрачайте пильності!
Навіть після первинного обстеження смертельні пастки можуть ховатися на певних ділянках".
Деталі: Рятувальники закликають рибалок дотримуватись таких правил:
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- Вибирайте для риболовлі тільки перевірені та вже знайомі місця.
- Прямуйте до узбережжя винятково асфальтними й бетонними дорогами.
- Уникайте нових для себе шляхів і не виїжджайте на узбіччя дороги.
- Ретельно обстежте територію, де збираєтесь рибалити. Уважно дивіться під ноги.
- Не виходьте на лід – через нестійкі морози крижаний покрив може бути тонким і небезпечним.
- Перевіряйте ділянки, де можуть бути міни, у мобільному застосунку "Розмінування України".