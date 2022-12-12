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Спасатели просят не рыбачить на деоккупированных территориях

Алена МазуренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 16:08

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях из-за минной угрозы.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Рекомендуем воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях, где минная угроза является самой высокой

Если ваш населенный пункт уже был проверен пиротехниками ГСЧС, все равно не теряйте бдительности!

Даже после первичного обследования смертельные ловушки могут скрываться на определенных участках".

Детали: Спасатели призывают рыбаков придерживаться таких правил:

  • Выбирайте для рыбалки только проверенные и уже знакомые места.
  • Направляйтесь к побережью исключительно асфальтовыми и бетонными дорогами.
  • Избегайте новых для себя путей и не выезжайте на обочину дороги.
  • Тщательно обследуйте территорию, где собираетесь рыбачить. Внимательно смотрите под ноги.
  • Не выходите на лед - из-за неустойчивых морозов ледяной покров может быть тонким и опасным.
  • Проверяйте участки, где могут быть мины, в мобильном приложении "Разминирование Украины".

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Темы: деоккупацияГСЧСминирование
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