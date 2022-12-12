Спасатели просят не рыбачить на деоккупированных территориях

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях из-за минной угрозы.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Рекомендуем воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях, где минная угроза является самой высокой

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Если ваш населенный пункт уже был проверен пиротехниками ГСЧС, все равно не теряйте бдительности!

Даже после первичного обследования смертельные ловушки могут скрываться на определенных участках".

Детали: Спасатели призывают рыбаков придерживаться таких правил:

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