Спасатели просят не рыбачить на деоккупированных территориях
Понедельник, 12 декабря 2022, 15:08
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях из-за минной угрозы.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Рекомендуем воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях, где минная угроза является самой высокой
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Если ваш населенный пункт уже был проверен пиротехниками ГСЧС, все равно не теряйте бдительности!
Даже после первичного обследования смертельные ловушки могут скрываться на определенных участках".
Детали: Спасатели призывают рыбаков придерживаться таких правил:
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- Выбирайте для рыбалки только проверенные и уже знакомые места.
- Направляйтесь к побережью исключительно асфальтовыми и бетонными дорогами.
- Избегайте новых для себя путей и не выезжайте на обочину дороги.
- Тщательно обследуйте территорию, где собираетесь рыбачить. Внимательно смотрите под ноги.
- Не выходите на лед - из-за неустойчивых морозов ледяной покров может быть тонким и опасным.
- Проверяйте участки, где могут быть мины, в мобильном приложении "Разминирование Украины".