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Зеленський: Якщо Путін помре – війна закінчиться

Роман ПетренкоПонеділок, 12 грудня 2022, 16:20
photo netflix

Президент Володимир Зеленський впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли російський лідер Володимир Путін помре.

Джерело: Зеленський у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом

Деталі: Спецвипуск знімали у столичному метро, час від часу було чути, як ходять потяги.

Ведучий запитав у Зеленського – "уявімо, якщо Путін застудився та помер, або випадково випав з вікна і помер, війна продовжиться"?

Пряма мова Зеленського: "Ні. Не буде війни. Авторитарний режим, він страшний. Є великий ризик – не може все залежати від однієї людини.

І тому, коли людина уходить, інституції зупиняються. Такий час був у Радянському Союзі. Зупинилося все.

Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою".

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Більше деталей: Зеленський вважає, що росіяни боротимуться за демократію, коли зрозуміють, що прийшла повна ізоляція.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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