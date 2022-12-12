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Зеленский: Если Путин умрет – война закончится

Роман ПетренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 16:20

Президент Владимир Зеленский уверен, что война в Украине закончится, когда российский лидер Владимир Путин умрет.

Источник: Зеленский в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом

Детали: Спецвыпуск снимали в столичном метро, время от времени было слышно, как ходят поезда.

Ведущий спросил у Зеленского - "представим, если Путин простудился и умер, или случайно выпал из окна и умер, война продолжится"?

Прямая речь Зеленского: "Нет. Не будет войны. Авторитарный режим, он страшный. Есть большой риск - не может все зависеть от одного человека.

И поэтому, когда человек уходит, институты останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все.

Я считаю, если его не будет, то им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней".

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Больше деталей: Зеленский считает, что россияне будут бороться за демократию, когда поймут, что пришла полная изоляция.

Темы: ЗеленскийПутинвойна
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