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Нові санкції ЄС вдарять по кремлівських пропагандистах і артистах – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 17:08
Лепс, Міхалков, Корчевніков, колаж УП

У новому, дев’ятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до Кремля.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в понеділок написало видання EUobserver, що ознайомилося із проєктом санкцій.

Серед 144 фізичних осіб у санкційному списку згадані російські телеведучі Борис Корчевніков та Марина Кім, співак Григорій Лепс, блогер Дмитрій Пучков, режисер Нікіта Міхалков і політолог та ведучий Сергєй Міхєєв.

Також обмеження будуть запроваджені проти п’ятьох керівників російських телевізійних компаній "Рен ТВ" і "ТВ-Новости" (юридична особа, за якою приховується канал російського іномовлення RT).

Будуть заморожені активи в Європейському Союзі державних медіахолдингів ВГТРК і "Національна медіагрупа", "ТВ-Новости", а також Фонду стратегічної культури, який, на думку ЄС, використовується російською Службою зовнішньої розвідки.

Крім того, три російські канали – "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1" і "РЕН ТВ" – будуть позбавлені ліцензій на мовлення в країнах ЄС через "серйозне викривлення та маніпулювання фактами" з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС.

Ще, за даними EUobserver, санкції стосуватимуться чотирьох членів сім'ї Ковальчуків, які володіють компаніями у сфері ЗМІ та соціальних мереж і які є близькими друзями російського президента Владіміра Путіна.

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Одна з них, Тетяна Ковальчук, є "третьою найбагатшою жінкою Росії зі статками у 600 мільйонів доларів" і є співвласницею гірськолижного курорту "Ігора" під Санкт-Петербургом в Росії, "де дочка Путіна святкувала своє весілля", йдеться в документах ЄС.

EUobserver також підтверджує, що в санкційних списках присутні дві дочки та двоюрідний брат ватажка Чечні Рамзана Кадирова, а також міністри російського уряду, депутати, сенатори, регіональні губернатори, військові та чиновники.

7 грудня в середу Єврокомісія оголосила про дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам. Пізніше стало відомо, що Угорщина виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени Європейського Союзу ще не погодили дев'ятий санкційний пакет проти Росії, можливо, рішення буде в понеділок ввечері.

Теми: санкціїРосіяЄСпропаганда
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