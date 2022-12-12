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Новые санкции ЕС ударят по кремлевским пропагандистам и артистам – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 16:08
Новые санкции ЕС ударят по кремлевским пропагандистам и артистам – СМИ
Лепс, Михалков, Корчевников, коллаж УП

В новом, девятом пакете санкций Европейского Союза предусмотрены ограничения против работников российских пропагандистских СМИ и артистов, приближенных к Кремлю.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в понедельник написало издание EUobserver, ознакомившееся с проектом санкций.

Среди 144 физических лиц в санкционном списке упомянуты российские телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, политолог и ведущий Сергей Михеев.

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Также ограничения будут введены против пятерых руководителей российских телевизионных компаний "Рен ТВ" и "ТВ-Новости" (юридическое лицо, за которым скрывается канал российского иновещания RT).

Будут заморожены активы в Европейском Союзе государственных медиахолдингов ВГТРК и "Национальная медиа-группа", "ТВ-Новости", а также Фонда стратегической культуры, который, по мнению ЕС, используется российской Службой внешней разведки.

Кроме того, три российских канала - "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1" и "РЕН ТВ" - будут лишены лицензий на вещание в странах ЕС из-за "серьезного искажения и манипулирования фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС.

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Еще, по данным EUobserver, санкции коснутся четырех членов семьи Ковальчуков, которые владеют компаниями в сфере СМИ и социальных сетей и которые являются близкими друзьями российского президента Владимира Путина.

Одна из них, Татьяна Ковальчук, является "третьей самой богатой женщиной России с состоянием в 600 миллионов долларов" и совладелицей горнолыжного курорта "Игора" под Санкт-Петербургом в России, "где дочь Путина праздновала свою свадьбу", говорится в документах ЕС.

EUobserver также подтверждает, что в санкционных списках присутствуют две дочери и двоюродный брат главаря Чечни Рамзана Кадырова, а также министры российского правительства, депутаты, сенаторы, региональные губернаторы, военные и чиновники.

7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам. Позже стало известно, что Венгрия выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены Европейского Союза еще не согласовали девятый санкционный пакет против России, возможно, решение будет в понедельник вечером.

Темы: санкцииРосcияЕСпропаганда
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