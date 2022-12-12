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Прикордонники виявили двох колаборантів, які прямували до Києва

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 17:27
фото ДПСУ

Військовослужбовці Держприкордонслужби, які несуть службу на Київщині, виявили двох осіб, причетних до колабораційної діяльності.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Вказано, що чоловік 1994 та жінка 1967 року народження прямували до столиці.

В уродженця Єнакієво прикордонники виявили компрометуючі матеріали російського спрямування, безліч номерів операторів РФ та аудіолистування російської пропаганди. Також правоохоронці встановили, що чоловік 10 років тому змінив своє прізвище.

А в іншому випадку, в уродженки РФ, яка майже все своє життя прожила в Україні, прикордонники також виявили листування російської пропаганди та номери російських операторів.

Прикордонники зазначають, що захисниця "руського міра" мала кінцевий пункт призначення у Польщі.

Для подальшої перевірки вказаних осіб передали співробітникам Служби безпеки України.

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Теми: колабораціяКиївКиївська областьПрикордонна служба
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