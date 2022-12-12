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Пограничники обнаружили двух коллаборационистов, которые направлялись в Киев

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 17:27
фото ГПСУ

Военнослужащие Госпогранслужбы, которые несут службу на Киевщине, обнаружили двух человек, причастных к коллаборационистской деятельности.

Источник: ГПСУ

Детали: Указано, что мужчина 1994 и женщина 1967 года рождения направлялись в столицу.

У уроженца Енакиево пограничники обнаружили компрометирующие материалы российского направления, множество номеров операторов РФ и аудиопереписку российской пропаганды. Также правоохранители установили, что мужчина 10 лет назад сменил свою фамилию.

А в другом случае, у уроженки РФ, которая почти всю свою жизнь прожила в Украине, пограничники также обнаружили переписку российской пропаганды и номера российских операторов.

Пограничники отмечают, что защитница "русского мира" имела конечный пункт назначения в Польше.

Для дальнейшей проверки указанные лица были переданы сотрудникам Службы безопасности Украины.

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Темы: коллаборационизмКиевКиевская областьПограничная служба
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