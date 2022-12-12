Пограничники обнаружили двух коллаборационистов, которые направлялись в Киев
Военнослужащие Госпогранслужбы, которые несут службу на Киевщине, обнаружили двух человек, причастных к коллаборационистской деятельности.
Источник: ГПСУ
Детали: Указано, что мужчина 1994 и женщина 1967 года рождения направлялись в столицу.
У уроженца Енакиево пограничники обнаружили компрометирующие материалы российского направления, множество номеров операторов РФ и аудиопереписку российской пропаганды. Также правоохранители установили, что мужчина 10 лет назад сменил свою фамилию.
А в другом случае, у уроженки РФ, которая почти всю свою жизнь прожила в Украине, пограничники также обнаружили переписку российской пропаганды и номера российских операторов.
Пограничники отмечают, что защитница "русского мира" имела конечный пункт назначения в Польше.
Для дальнейшей проверки указанные лица были переданы сотрудникам Службы безопасности Украины.