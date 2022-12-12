Косово подасть заявку на вступ до ЄС 15 грудня - ЗМІ

Очікується, що Косово 15 грудня офіційно подасть до Брюсселя заявку на членство в Євросоюзі.

Про це повідомив косовський телеканал RTK, який отримав у розпорядження документ, що обгрунтовує заявку, пише "Європейська правда".

Наразі невідомо, як ЄС вчинить із заявкою Косова, його незалежність не визнали п'ять країн Євросоюзу: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія.

Документ, що обґрунтовує заявку, починається з резюме шляху Косова до ЄС, розпочатого майже через два десятиліття після того, як Європейська рада в Салоніках пообіцяла європейську перспективу для всіх країн Західних Балкан.

З того часу серед західнобалканських держав тільки Косово не подало заявку на вступ.

"Незважаючи на це, членство в ЄС залишається стратегічною метою для країни, про що свідчить тверда прихильність уряду до проведення ключових реформ у рамках Європейської програми реформ", - йдеться у документі.

Далі сказано, що серед представників політичного спектра і серед громадян існує широкий консенсус на користь членства Косова в ЄС, і що, ґрунтуючись на регіональних опитуваннях, нині у Косові панує найвищий рівень підтримки з боку населення загалом - 94% "за".

ВІДЕО ДНЯ

"Тож час підходить не лише для подачі заявки Косова на членство в ЄС, а й цей крок ілюструє сильну волю наших громадян і слугує чітким проявом твердої прихильності косовських інституцій до євроатлантичного шляху", - йдеться у документі.

Косово подає заявку на вступ ЄС на тлі нового витка напруги з Сербією.

Кілька днів тому косовська поліція силою зайшла у виборчі органи муніципалітетів з переважно сербським населенням на тлі майбутніх перевиборів. Після цього Сербія заявила про можливе введення в Косово підрозділів своїх силових структур.

10 грудня президентка Косова Вйоса Османі оголосила, що вибори голів північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.

Детально про причини останнього загострення у регіоні дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.

У четвер 15 грудня Сербія направить місії НАТО в Косові (KFOR) запит на забезпечення присутності сербських сил на півночі Косова.