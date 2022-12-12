Косово подаст заявку на вступление в ЕС 15 декабря - СМИ

Ожидается, что Косово 15 декабря официально подаст в Брюссель заявку на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщил косовский телеканал RTK, который получил в распоряжение документ, обосновывающий заявку, пишет "Европейская правда".

Пока неизвестно, как ЕС поступит с заявкой Косова, его независимость не признали пять стран Евросоюза: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Документ, обосновывающий заявку, начинается с резюме пути Косова в ЕС, начатого почти через два десятилетия после того, как Европейский совет в Салониках пообещал европейскую перспективу для всех стран Западных Балкан.

С тех пор среди западнобалканских государств только Косово не подало заявку на вступление.

"Несмотря на это, членство в ЕС остается стратегической целью для страны, о чем свидетельствует твердая приверженность правительства к проведению ключевых реформ в рамках Европейской программы реформ", - говорится в документе.

Далее сказано, что среди представителей политического спектра и среди граждан существует широкий консенсус в пользу членства Косова в ЕС, и что, основываясь на региональных опросах, сейчас в Косове самый высокий уровень поддержки со стороны населения в целом - 94% "за".

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"Поэтому время подходит не только для подачи заявки Косова на членство в ЕС, но и этот шаг иллюстрирует сильную волю наших граждан и служит четким проявлением твердой приверженности косовских институтов к евроатлантическому пути", - говорится в документе.

Косово подает заявку на вступление в ЕС на фоне нового витка напряжения с Сербией.

Напомним, несколько дней назад косовская полиция силой зашла в избирательные органы муниципалитетов с преимущественно сербским населением на фоне предстоящих перевыборов. После этого Сербия заявила о возможном введении в Косово подразделений своих силовых структур.

10 декабря президент Косова Вйоса Османи объявила, что выборы глав северных муниципалитетов решили перенести с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности.

Подробно о причинах последнего обострения в регионе смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.

В четверг 15 декабря Сербия направит миссии НАТО в Косове (KFOR) запрос на обеспечение присутствия сербских сил на севере Косово.