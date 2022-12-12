Росія виготовила за час війни 360 крилатих ракет – розвідка

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що з початку широкомасштабного вторгнення Росія змогла виробити 360 крилатих ракет - 240 високоточних Х-101 і близько 120 "Калібрів".

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Російські запаси найсучасніших високоточних ракет вичерпуються, Скібіцький повідомив, що з початку війни російські збройові заводи змогли виробити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр", що становить близько 40 нових ракет на місяць. Незалежно підтвердити ці цифри не вдалося".

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Деталі: За словами Скібіцького, Росія атакує Україну ракетами і бомбардувальниками, які, найімовірніше, окупанти отримали від України у 1990-х роках в рамках Будапештського меморандуму, коли Україна відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу, в обмін на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності.

Згідно з доповіддю, опублікованою минулого тижня Conflict Armament Research, незважаючи на західні санкції, Росія продовжує виробляти нові високоточні ракети.